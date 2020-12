Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 140.000 personnes vaccinées au Royaume-Uni Reuters • 16/12/2020 à 11:30









LONDRES, 16 décembre (Reuters) - Près de 140.000 personnes ont été vaccinées contre le COVID-19 en une semaine au Royaume-Uni, a déclaré mercredi le ministre chargé de la campagne de vaccination. "Un très bon départ pour le programme de vaccination. Cela fait sept jours et nous avons fait : Angleterre : 108.000 ; Pays de Galles : 7.897; Irlande du Nord : 4.000 ; Ecosse : 18.000. Total Royaume-Uni : 137.897", a dit Nadhim Zahawi sur Twitter. "Ce nombre va augmenter car nous avons mis en place des centaines de réseaux de premiers soins", a-t-il ajouté. Le Royaume-Uni, premier pays à autoriser l'utilisation du vaccin développé par Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE , a commencé mardi dernier sa campagne de vaccination contre le COVID-19. (Guy Faulconbridge and Alistair Smout, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.33%