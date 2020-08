Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 1.700 nouveaux cas en Espagne Reuters • 12/08/2020 à 20:20









(Actualisé avec hôpital de campagne, Galice, précisions) MADRID, 12 août (Reuters) - L'Espagne a fait état mercredi de 1.690 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, contre 1.418 la veille, soit la plus forte hausse quotidienne d'infections depuis vendredi dernier. Ce chiffre exclut Madrid, qui n'a pas fourni de données en raison d'un problème technique, a précisé le ministère espagnol de la Santé. Depuis la levée d'un confinement strict il y a six semaines environ, l'Espagne peine à contenir de nouveaux foyers d'infection. Le bilan quotidien des cas de contamination est passé de moins de 150 en moyenne en juin à plus de 1.500 pour les douze premiers jours d'août. En Aragon, la région affichant le plus fort taux de prévalence du virus (571 pour 100.000 habitants), un hôpital de campagne est en cours d'installation et doit ouvrir vendredi. Il sera rattaché à la clinique universitaire de Saragosse et servira à diagnostiquer et héberger temporairement les patients, a déclaré l'armée de l'air espagnole. La Navarre, deuxième région la plus touchée, a un taux de seulement 159 cas pour 100.000 habitants. En Galice, relativement épargnée jusqu'ici, les autorités ont imposé une interdiction de fumer dans la rue ou aux terrasses des restaurants lorsque la distanciation sociale ne peut être garantie. Au total, 329.784 cas de contamination au SARS-CoV-2 ont été recensés en Espagne depuis le début de l'épidémie, selon les données du ministère de la Santé. Le nombre de décès au cours des sept derniers jours s'élève à 65, pour un total de 28.579 morts. (Jorge Martínez, version française Elena Smirnova et Jean-Stéphane Brosse)

