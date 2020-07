Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près d'un décès par minute aux USA, plus de 150.000 morts au total Reuters • 30/07/2020 à 03:40









30 juillet (Reuters) - Une personne est morte du COVID-19 presque chaque minute aux Etats-Unis au cours des vingt-quatre dernières heures, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles, le bilan de l'épidémie dans le pays s'étant alourdi mercredi à plus de 150.000 décès, un record mondial. Au moins 1.461 décès supplémentaires ont été recensés à travers le pays, un record sur une journée depuis le 27 mai, quand 1.484 morts avaient été signalées. Quelque 62.000 nouveaux cas de contamination ont été confirmés, pour un total de 4,4 millions. Le nombre de décès causés par la crise sanitaire aux Etats-Unis s'est alourdi de 10.000 au cours des onze derniers jours, un rythme sans équivalent dans le pays depuis deux mois. Le Texas, où ont été confirmés quelque 420.000 contaminations depuis le début de l'épidémie, a fait état de près de 4.300 morts ce mois-ci, le bilan le plus lourd dans le pays en juillet devant la Floride (2.900 décès) et la Californie (2.700). Une flambée des nouvelles infections en Arizona, Californie, Floride et Texas a provoqué une surcharge des hôpitaux et contraint les autorités locales à faire machine arrière sur le déconfinement. La Californie, Etat américain le plus peuplé, a rapporté mercredi plus de 11.600 cas confirmés de contamination supplémentaires, pour un total de plus de 485.000 infections depuis l'apparition du virus. (Lisa Shumaker; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.