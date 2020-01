Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Premier cas présumé de contamination au Canada Reuters • 26/01/2020 à 01:11









TORONTO, 26 janvier (Reuters) - Les autorités sanitaires de Toronto, sur la côte est du Canada, ont été notifiées d'un premier cas présumé de contamination au coronavirus qui s'est déclaré le mois dernier dans le centre de la Chine, a déclaré samedi le gouvernement canadien. Dans un communiqué, il a précisé que le patient a été hospitalisé et se trouvait dans un état stable. Il s'agit d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années arrivé à Toronto le 22 janvier après s'être rendu à Wuhan, foyer de l'épidémie. ENCADRE - Ce que l'on sait du coronavirus qui se propage dans le monde (Denny Thomas, avec Aishwarya Nair à Bangalore; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.