Coronavirus-Prada relance progressivement son activité en Italie

30 avril (Reuters) - La maison de mode Prada 1913.HK a annoncé jeudi avoir repris sa production sur plusieurs sites en Italie après quasiment deux mois d'arrêt en raison des mesures de confinement destinées à freiner la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, l'un des plus durement frappés en Europe. Prada a rouvert des usines en Toscane le 20 avril et ensuite en Ombrie, dans les Marches et en Vénétie. Le travail a aussi repris dans certains ateliers de son siège à Milan, capitale de la Lombardie, laquelle est le principal foyer de l'épidémie en Italie. Pour permettre cette reprise d'activité, Prada a réduit ou décalé les horaires de travail, prend la température des employés et leur fournit des équipements de protection. Depuis le 28 avril, la maison de mode pratique aussi des tests de détection d'anticorps sur tous les employés ayant repris le travail, qu'elle complète par des tests virologiques sur les personnes positives. "L'ensemble du personnel de l'entreprise subira un test sérologique sur une base mensuelle et aucune date n'a été pour l'instant fixée pour la fin de ce programme de détection", a-t-elle déclaré dans un communiqué. D'autres marques de luxe, comme Gucci du groupe Kering PRTP.PA , Ferragamo SFER.MI et Valentino, ont partiellement relancé leurs activités en Italie depuis le 20 avril, alors que les mesures de confinement devraient encore être assouplies à partir du 4 mai dans le pays. (Claudia Cristoferi version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées SALVAT. FERRAGAMO MIL -2.18% KERING Euronext Paris -3.17%