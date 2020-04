Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Poutine prolonge le confinement en Russie jusqu'au 11 mai Reuters • 28/04/2020 à 17:25









MOSCOU, 28 avril (Reuters) - Vladimir Poutine a prolongé mardi jusqu'au 11 mai la période de confinement de la population en Russie destinée à éviter une propagation du nouveau coronavirus. Le président russe l'a annoncé lors d'une réunion retransmise à la télévision avec des responsables gouvernementaux et des présidents de région. Les restrictions empêchant les Russes de se rendre sur leur lieu de travail devaient être levées fin avril mais Vladimir Poutine a déclaré que le pic de l'épidémie n'avait pas encore été atteint en Russie. Le chef de l'Etat a demandé au gouvernement de préparer de nouvelles mesures de soutien à l'économie et à la population et de fournir d'ici le 5 mai des recommandations sur une levée progressive du confinement. (Polina Devitt, Darya Korsunskaya et Vladimir Soldatkin version française Bertrand Boucey)

