Coronavirus-Poutine a proposé à Trump l'aide de la Russie, selon le Kremlin

MOSCOU, 31 mars (Reuters) - Vladimir Poutine a proposé à Donald Trump l'aide de la Russie pour fournir aux Etats-Unis des équipements médicaux face à l'épidémie de coronavirus, a déclaré mardi Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, cité par l'agence Interfax. Le président américain a accepté la proposition de son homologue russe, formulée lundi au cours d'un entretien téléphonique entre les deux hommes, selon Dmitri Peskov. Un avion russe chargé de matériel médical devrait décoller prochainement pour les Etats-Unis, a poursuivi le porte-parole du Kremlin. (Polina Devitt version française Bertrand Boucey)

