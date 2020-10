Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plusieurs interpellations à Varsovie après des manifestations Reuters • 25/10/2020 à 11:34









VARSOVIE, 25 octobre (Reuters) - Les autorités polonaises ont indiqué dimanche avoir interpellé 278 personnes à Varsovie après des manifestations contre les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus. La police a fait savoir que des manifestants s'en étaient pris à des policiers, en leur lançant des pierres, des bouteilles en verre et des pétards. Les forces de police ont fait usage des gaz lacrymogènes à plusieurs reprises lors des manifestations pour réclamer l'abrogation des restrictions. "Nous avons 278 personnes en détention. ... Nous étions face à une manifestation claire d'agression, ces gens sont venus nous combattre", a déclaré dimanche le porte-parole de la police de Varsovie. Les manifestants n'ont également pas respecté une interdiction de rassemblements de plus de cinq personnes, qui est entrée en vigueur samedi. (Alicja Ptak et Marcin Goclowski, version française Matthieu Protard)

