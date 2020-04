Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus faible nombre de morts en un jour depuis le 24 mars en Espagne Reuters • 10/04/2020 à 13:00









(Actualisé avec précisions, déclarations du gouvernement) BARCELONE, 10 avril (Reuters) - L'Espagne a fait état vendredi de son plus faible nombre de morts en un jour depuis le 24 mars en raison du nouveau coronavirus, alimentant l'espoir d'un basculement dans l'épidémie susceptible d'amener le gouvernement à assouplir l'un des confinements de population les plus stricts au monde. L'Espagne a enregistré 605 décès dus au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, pour un total de 15.843 depuis le début de l'épidémie, a annoncé le ministère de la Santé. Ce bilan total est le deuxième le plus élevé au monde derrière l'Italie. Le rythme d'augmentation des décès est toutefois tombé à 4% alors qu'il était de 20% il y a deux semaines. Le nombre total de cas de contamination dans le pays atteint désormais 157.022 contre 152.446 jeudi. Le ralentissement constaté dans la propagation du coronavirus et dans l'augmentation du nombre de morts a amené les dirigeants espagnols à commencer à évoquer un assouplissement du confinement de la population, en vigueur depuis mi-mars. "Tout pas dans la direction d'un desserrement d'un confinement si intense doit être accompli avec une extrême prudence", a dit Pablo Iglesias, vice-président du gouvernement, à la chaîne de télévision TVE. Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, a déclaré que le principe du confinement serait certainement prolongé jusqu'au 3 mai mais que certaines restrictions pourraient être bientôt levées pour sortir l'économie espagnole de sa paralysie actuelle. (Graham Keeley et Inti Landauro version française Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

