Coronavirus-Plus de 90.000 cas parmi les membres du personnel soignant dans le monde-CII

GENEVE, 6 mai (Reuters) - Au moins 90.000 membres du personnel soignant ont contracté le nouveau coronavirus à l'échelle mondiale, a estimé mercredi le Conseil international des infirmières (CII), tout en soulignant que le chiffre pourrait être deux fois plus élevé. Selon cette ONG basée à Genève et représentant plus de 20 millions de professionnels de santé, le COVID-19 a tué plus de 260 infirmiers ou infirmières depuis son apparition, en décembre, dans le centre de la Chine. L'organisation exhorte, dans un communiqué, les autorités à tenir des registres plus précis pour empêcher la propagation de l'épidémie, alors que les professionnels de la santé font toujours face à une pénurie d'équipements de protection. "Le nombre d'infections parmi les professionnels de la santé est passé de 23.000 à, selon nous, plus de 90.000, et il s'agit encore d'un chiffre sous-évalué car il ne prend pas en compte tous les pays du monde", a déclaré à Reuters Television Howard Catton, directeur général du CII. Cette estimation se fonde sur des informations recueillies dans 30 pays auprès des fédérations nationales du secteur, ainsi que sur des données gouvernementales et des articles de presse. D'après Howard Catton, si le taux moyen d'infection au coronavirus des membres du personnel de santé est d'environ 6%, avec 3,5 millions de cas signalés dans le monde, plus de 200.000 professionnels de santé pourraient en fait avoir été contaminés. "Le scandale est que les Etats ne collectent pas et ne communiquent pas systématiquement ces informations. Il nous semble qu'ils ferment les yeux, ce qui, selon nous, est totalement inacceptable et coûtera la vie à davantage de personnes", a-t-il déploré. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a évalué le 11 avril à 22.000 le nombre d'infections chez les membres du personnel soignant, a reconnu que ses 194 Etats membres ne fournissaient pas de chiffres complets sur la pandémie pour au sein de la profession. (Cecile Mantovani; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

