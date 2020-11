Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 58.000 contaminations quotidiennes en France, un record Reuters • 05/11/2020 à 19:48









(Actualisé avec données concernant les hôpitaux) PARIS, 5 novembre (Reuters) - Plus de 58.000 personnes ont été diagnostiquées positives au nouveau coronavirus en 24 heures en France, a annoncé jeudi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, ce qui constitue un record. "58.046 personnes ont reçu hier un test positif en France", a dit Jérôme Salomon, ajoutant que l'épidémie avait désormais fait 39.037 morts dans le pays, soit 363 de plus que le bilan fourni mercredi. Le précédent record quotidien de contaminations était de 52.518 lundi. Les hôpitaux restent confrontés à un afflux de patients atteints par le Covid-19 malgré l'instauration la semaine dernière d'un nouveau confinement en France, quoique moins strict qu'au printemps. Il y a ce jeudi 28.426 malades du Covid-19 dans les hôpitaux français, dont 4.230 dans les services de réanimation, soit respectivement 892 et 141 de plus que la veille, montrent les données publiées par les autorités sanitaires. Si le confinement est bien respecté, un pic de 6.000 patients en réanimation devrait être atteint à la mi-novembre, a dit le ministre de la Santé, Olivier Véran, au cours d'une conférence de presse. (Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.