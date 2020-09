Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 30 millions de cas de contamination dans le monde Reuters • 17/09/2020 à 20:24









17 septembre (Reuters) - Le nombre officiel de cas de contamination par le nouveau coronavirus a dépassé jeudi le seuil de 30 millions, selon les calculs de Reuters, alors que la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement. Le continent américain concentre la moitié des cas diagnostiqués, et l'Inde, devenue cette semaine le deuxième pays après les Etats-Unis à enregistrer plus de cinq millions de cas, confirme son statut de nouvel épicentre de la propagation du SARS-CoV-2. Les Etats-Unis comptent un cinquième des cas dans le monde, l'Inde 16% et le Brésil 15%. Il a fallu 18 jours pour passer de 25 à 30 millions de cas, contre 20 jours pour passer de 20 à 25 millions et 19 jours pour passer de 15 à 20 millions. Le nombre officiel de cas de contamination est désormais cinq fois plus élevé que le nombre de formes sévères de grippe enregistré chaque année, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). (Jane Wardell, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.