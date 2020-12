Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 3.200 décès supplémentaires aux USA, record quotidien Reuters • 10/12/2020 à 06:11









10 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont franchi pour la première fois mercredi le sombre cap des 3.000 décès causés par l'épidémie de coronavirus sur une seule journée, alors que les autorités sanitaires ont intensifié les préparatifs pour le déploiement de vaccins dans l'attente du feu vert de l'autorité fédérale du médicament. Le COVID-19 a causé mercredi au moins 3.253 décès dans le pays, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles, portant le bilan à au moins 289.740 morts depuis le début de la crise sanitaire. Au moins 220.900 nouvelles contaminations ont aussi été recensées, pour un nombre de cas s'élevant au total à plus de 15,38 millions. Le nombre d'hospitalisations à travers le pays était mercredi soir de 106.217, là aussi un record depuis l'arrivée du virus, une hausse de 18% au cours des deux dernières semaines. Les autorités sanitaires ont prévenu que l'épidémie pourrait empirer durant l'hiver et avec les déplacements des Américains pour les festivités de Thanksgiving fin novembre et les fêtes de fin d'année. (Sharon Bernstein et Maria Caspani; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.