Coronavirus-Plus de 26.000 morts au Royaume-Uni

LONDRES, 29 avril (Reuters) - Le Royaume-Uni a annoncé mercredi 26.097 morts dus au COVID-19 depuis le début de l'épidémie sur son territoire le 2 mars dernier, un bilan en forte hausse qui s'explique par le fait que les autorités ont pour la première fois intégré, outre les hôpitaux, les décès dans les maisons de retraite et en ville. "Les chiffres d'aujourd'hui ont été révisés rétrospectivement par Public Health England (PHE) depuis le premier décès enregistré le 2 mars 2020 afin d'intégrer de nouvelles sources", expliquent les autorités sanitaires britanniques dans un communiqué. "Cela porte le nombre total de décès au Royaume-Uni à 26.097 du 2 mars au 28 avril, dont 765 nouveaux décès dans les 24 heures précédant le 28 avril à 17h00", précisent-elles. "PHE fait état de 3.811 décès supplémentaires depuis le début de l'épidémie. Sur ce total, 70% des décès ont eu lieu en dehors des établissements hospitaliers et 30% environ dans les hôpitaux (...). Le nombre total de morts annoncé par PHE est plus élevé d'environ 17% que les précédentes statistiques." (Andy Bruce, version française Jean-Stéphane Brosse)

