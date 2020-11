Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 25.000 nouveaux cas et 356 décès en 24 heures en Italie Reuters • 09/11/2020 à 17:44









ROME, 9 novembre (Reuters) - L'Italie a enregistré lundi 25.271 nouveaux cas de contamination par le coronavirus au cours des 24 dernières heures, d'après les chiffres fournis par le ministère de la Santé, contre 32.616 le jour précédent. Le ministère fait aussi état de 356 décès dus au COVID-19, contre 331 dimanche. Le nombre de cas enregistrés décroît souvent le lundi, le nombre de tests effectués le dimanche étant moins important. Le ministère de la Santé a déclaré que le nombre de prélèvements réalisés ce dimanche a atteint 147.725 contre 191.144 et 231.673 durant les deux jours précédents. Au total, 41.750 personnes sont décédées du COVID-19 en Italie, où 960.373 cas ont été dénombrés. La Lombardie, dans le nord du pays, reste la région la plus touchée avec 4.777 nouveaux cas signalés lundi. (Crispian Balmer, version française Olivier Cherfan)

