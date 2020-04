Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 200.000 cas de contamination en Espagne Reuters • 20/04/2020 à 11:29









MADRID, 20 avril (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus en Espagne s'établit désormais à plus de 200.000 cas de contamination, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Figurant parmi les pays les plus touchés par la pandémie en cours, l'Espagne a fait état lundi de 200.210 cas d'infection, contre 195.944 dans le bilan diffusé dimanche, ce qui en fait le deuxième pays en termes de contaminations derrière les Etats-Unis, selon un décompte effectué par Reuters. Le ministère de la Santé espagnol a également précisé que la mortalité en lien avec le virus cumulée depuis le début de l'épidémie s'élevait désormais à 20.852 décès, contre 20.453 dans le comptage de dimanche. (Nathan Allen, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.