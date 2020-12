Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 16.300 cas de plus en Allemagne, épidémie "hors de contrôle" Reuters • 14/12/2020 à 07:41









(Actualisé avec ministre de l'Economie) BERLIN, 14 décembre (Reuters) - Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a augmenté de 16.362 en 24 heures, pour un total de près de 1,34 million depuis le début de l'épidémie (1.337.078), selon les données publiées lundi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. L'institut fait aussi état de 188 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 21.975 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays. L'épidémie est hors de contrôle, a commenté lundi matin le ministre de l'Economie, Peter Altmaier. Et si la tendance actuelle se poursuit, a-t-il ajouté, les hôpitaux seront saturés. Le ministre a toutefois noté que si l'Allemagne agissait avec sagesse, elle pourrait éviter le risque d'une nouvelle récession économique l'année prochaine. La conjoncture, a-t-il dit, sera volatile en 2021 "mais nous n'observerons vraisemblablement pas une récession comme celle du printemps 2020". "J'espère que nous pourrons éviter un arrêt complet de l'économie durant cette deuxième vague pandémique", a-t-il dit au micro de la radio publique allemande Deutschlandfunk. Face à la progression de l'épidémie, l'Allemagne va fermer la plupart de ses commerces à partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier, limitant ainsi l'intense période des achats de Noël. Les écoles, sauf exceptions, resteront elles aussi fermées durant cette période et les employeurs devront passer en télétravail. (Sabine Siebold version française Jean Terzian et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

