Coronavirus-Plus de 10.000 cas en Inde, confinement prolongé jusqu'au 3 mai

NEW DELHI, 14 avril (Reuters) - Le Premier ministre indien Narendra Modi a décrété mardi la prolongation jusqu'au 3 mai du confinement en vigueur depuis trois semaines dans le pays pour tenter de freiner la propagation du nouveau coronavirus, alors que le nombre de cas de contamination a franchi la barre des 10.000 dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants. "Jusqu'au 3 mai, chaque Indien devra rester confiné. J'appelle tous les Indiens à stopper la propagation du coronavirus dans de nouvelles régions", a déclaré Narendra Modi dans une allocution télévisée. Selon les données diffusées mardi par le gouvernement indien, le nombre de cas de contamination par le coronavirus s'élève désormais à 10.363, dont 339 morts. (Sanjeev Miglani, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

