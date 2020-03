Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Philippe s'exprimera ce vendredi sur la situation en France Reuters • 06/03/2020 à 16:05









PARIS, 6 mars (Reuters) - Edouard Philippe s'exprimera ce vendredi au sujet de la situation liée au coronavirus en France à l'issue d'une réunion ministérielle sur le sujet au ministère de la Santé, a annoncé Matignon. Autour du chef de gouvernement seront réunis à partir de 18h20 les ministres de la Transition écologique Elisabeth Borne, de la Santé Olivier Véran, de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer et de l'Intérieur Christophe Castaner, ainsi que la porte-parole du gouvernement Sibeth NDiaye et le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. La France se trouve encore au stade 2, sur une échelle de 3, de sa gestion de l'infection au coronavirus, qui a fait neuf morts et contaminé 577 personnes sur son territoire. Le président de la République Emmanuel Macron a jugé jeudi qu'une épidémie en France était "inexorable". (Bertrand Boucey)

