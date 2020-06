Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pékin limite les voyages a l'étranger, Shanghai impose une quarantaine Reuters • 16/06/2020 à 10:31









* 106 cas de contamination au coronavirus à Pékin en 5 jours * Les autorités limitent les déplacements depuis la capitale chinoise * Des restrictions dans les quartiers, les tests montent en puissance PEKIN, 16 juin (Reuters) - Pékin a interdit les personnes à haut risque de quitter la capitale chinoise et a interrompu mardi certains services de transport pour freiner une nouvelle vague de coronavirus vers d'autres villes et régions. Shanghai, centre économique de la Chine, a imposé un quarantaine de deux semaines à certains voyageurs arrivant de Pékin, après que 27 nouveaux cas de contamination au coronavirus aient été recensés dans la capitale, portant le total à 196 depuis jeudi. Cela suppose l'éruption la plus importante en Chine depuis février, et ravive les craintes d'une deuxième vague de cette maladie respiratoire qui a émergé dans la ville centrale de Wuhan a la fin de l'année dernière et a désormais infecté plus de 8 millions de personnes dans le monde. "Pékin prendra les mesures les plus inflexibles, les plus décisives et les plus strictes pour maîtriser l'épidémie", a dit Xu Hejian, le porte-parole de la mairie, en conférence de presse. La source de l'épidémie a été retracée au marché de gros de Xinfadi, dans le sud-ouest de Pékin, où des milliers de tonnes de légumes, fruits et viande changent de mains chaque jour. Vingt-deux quartiers pékinois ont été déclarés comme zone à risque moyen. Ces zones se doivent de prendre des mesures strictes pour bloquer toute entrée d'infection. Aucun des groupes de personnes à haut risque, comme les proches des cas confirmés, n'est autorisé à quitter la ville, ont déclaré mardi les médias officiels. De nombreuses régions ont imposé des mesures de quarantaine aux visiteurs issus de Pékin, par crainte des risques de contamination. Les autorités ont confirmé mardi le cas d'une personne qui avait pris l'avion depuis Pékin pour la région de Sichuan, dans le sud-ouest. (Ryan Woo, Liangping Gao, Tina Qiao, Lusha Zhang and Se Young Lee, Winni Zhou; Rédactions de Pékin et Shanghai; version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.