Coronavirus-Pas de vaccin avant deux ans, selon le patron de Novartis

ZURICH, 15 mai (Reuters) - Aucun vaccin contre le nouveau coronavirus ne pourra être utilisé à grande échelle avant au moins deux ans, estime Vas Narasimhan, directeur général de Novartis NOVN.S , dans un entretien publié vendredi par le Frankfurter Allgemeine Zeitung. La société pharmaceutique suisse ne produit plus de vaccins, l'activité ayant été cédée en 2015 à GlaxoSmithKline GSK.L , mais certains de ses concurrents testent déjà des "candidats vaccins" contre le COVID-19 sur l'homme. Les experts estiment toutefois qu'il faudra attendre 2021 pour qu'ils puissent faire leurs preuves et soient produits à grande échelle. "Les résultats des premières études cliniques sur les candidats vaccins devraient être disponibles à l'automne. Si tout se passe comme nous l'espérons, il faudra 24 mois pour avoir un vaccin", dit Vas Narasimhan, qui dirigeait la branche chargée de ces recherches chez Novartis avant qu'elle ne soit vendue. (John Miller, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.66% NOVARTIS SIX Swiss Exchange +1.57%