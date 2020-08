Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Paris va décider des mesures de "réciprocité" à la quarantaine GB "dans les prochains jours" Reuters • 24/08/2020 à 08:42









PARIS, 24 août (Reuters) - La France va mettre en place "dans les prochains jours" des mesures de réciprocité à la quatorzaine imposée depuis la mi-août aux voyageurs arrivant en Grande-Bretagne depuis l'Hexagone, a déclaré lundi le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune. "Le Royaume-Uni, de manière peu coopérative très franchement, a imposé aux voyageurs français et d'autres d'ailleurs comme les Néerlandais, une mesure de quarantaine et ce sera au menu du conseil de défense demain (mardi-NDLR). Nous aurons une mesure qu'on appelle de réciprocité pour que nos amis britanniques ne ferment pas la frontière dans un seul sens", a-t-il déclaré sur France 2. "Il y aura pour les voyageurs qui reviennent du Royaume-Uni sans doute des mesures de restriction décidés dans les prochains jours pour le Premier ministre et par le conseil de défense", a-t-il ajouté. En réaction à la résurgence de l'épidémie dans l'Hexagone, les autorités britanniques imposent depuis le 15 août une quatorzaine aux voyageurs arrivant de France, des Pays-Bas, de Malte et de Monaco, notamment. Le gouvernement britannique a également annoncé vendredi dernier que les personnes gagnant la France depuis le Royaume-Uni devaient produire une auto-attestation précisant qu'ils ne présentent aucun symptôme suggérant une contamination par le nouveau coronavirus et qu'ils n'ont pas été en contact avec une personne infectée au cours des deux semaines précédant leur voyage. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.