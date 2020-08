Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Paris regrette la quatorzaine imposée par Londres, qui va entraîner "une mesure de réciprocité" Reuters • 14/08/2020 à 00:08









PARIS, 14 août (Reuters) - La France regrette la décision britannique d'imposer une quatorzaine aux voyageurs en provenance de l'hexagone et va imposer une mesure similaire au nom de la règle de réciprocité, a déclaré jeudi soir le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune. Invoquant la résurgence de l'épidémie de coronavirus, les autorités britanniques ont annoncé dans la soirée qu'elles allaient imposer à compter de samedi une quarantaine de 14 jours aux personnes arrivant de France, des Pays-Bas, de Malte, de Monaco et des îles d'Aruba et de Turks et Caicos. Pour Clément Beaune, il s'agit d'"une décision britannique que nous regrettons et qui entraînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible", écrit-il sur son compte Twitter. (Henri-Pierre André)

