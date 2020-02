Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Paris déconseille les voyages en Chine "sauf raison impérative" Reuters • 08/02/2020 à 15:04









PARIS, 8 février (Reuters) - La France déconseille à ses ressortissants les voyages en Chine "sauf raison impérative" compte tenu de l'évolution de l'épidémie de coronavirus qui y sévit depuis décembre, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères à l'issue d'une réunion interministérielle à Matignon. "Compte tenu du contexte évolutif de l'épidémie de nCoV, des restrictions décidées par les autorités chinoises, des fermetures d'établissements scolaires et universitaires et de la réduction des liaisons aériennes, il a été décidé de modifier les conseils aux voyageurs et de passer en orange la carte de Chine (déconseillé sauf raison impérative)", peut-on lire dans un communiqué. (Marine Pennetier)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.