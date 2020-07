Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Novacyt va étendre sa gamme de tests Reuters • 27/07/2020 à 09:27









PARIS (Reuters) - Novacyt, groupe de biotechnologie franco-britannique spécialisé dans le diagnostic clinique, a annoncé lundi le lancement d'un nouveau dispositif de dépistage et le développement de trois solutions supplémentaires pour les tests COVID-19. Dans un communiqué publié lundi et faisant état "des activités de développement en cours qui devraient générer des revenus supplémentaires pour le groupe une fois lancées", Novacyt confirme le lancement d'un nouveau dispositif de dépistage au chevet du patient et précise que les prélèvements salivaires - moins invasifs que les prélèvements dans la gorge ou le nez privilégiés normalement - peuvent également être utilisés avec son test COVID-19. Le groupe précise également qu'il compte lancer en "septembre 2020, pendant la saison de la grippe 2020/21 dans l'hémisphère nord", un panel de tests respiratoires capables de diagnostiquer et de distinguer les agents responsables du rhume, de la grippe et le virus SARS-CoV-2 responsable du COVID-19. Novacyt, qui commercialise déjà un test de dépistage du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) reposant sur une technique de biologie moléculaire (test d'amplification en chaîne par polymérase ou PCR) portant sur un seul gène viral, compte également lancer, "au plus tard en septembre 2020", un autre test reposant sur deux gènes cibles. Le groupe va également chercher à lancer "au cours du quatrième trimestre 2020" un test sérologique permettant d'identifier les personnes ayant déjà été exposées au nouveau coronavirus et susceptible d'être immunisées contre une nouvelle infection. Pour Graham Mullis, directeur général de Novacyt, cité dans ce communiqué, "le pipeline immédiat de nouveaux produits devrait générer des revenus supplémentaires pour le groupe à court terme, mais la position financière renforcée de Novacyt signifie également que nous sommes en mesure de redéfinir notre pipeline de R&D pour les trois prochaines années, ce qui devrait générer des opportunités de croissance importantes et continues à plus long terme." (Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +6.88%