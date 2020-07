Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouvelles restrictions pour les voyageurs arrivant en Hongrie Reuters • 12/07/2020 à 12:36









BUDAPEST, 12 juillet (Reuters) - De nouvelles mesures de lutte contre la propagation du coronavirus entreront en vigueur mercredi en Hongrie pour les voyageurs en provenance de l'étranger, a annoncé dimanche le chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban. Les Hongrois de retour de pays classés "jaunes" et "rouges" devront subir des examens médicaux à la frontière et passer 14 jours à l'isolement, même si les tests sont négatifs. Les ressortissants des pays en jaune, parmi lesquels figurent Serbie, Bulgarie, Portugal, Roumanie, Russie, Suède et Royaume-Uni, seront soumis aux mêmes règles et ceux des pays en rouge ne seront pas autorisés à passer la frontière. Albanie, Kosovo, Monténégro et l'Ukraine sont dans ce cas. Les transports en commun et de marchandises, ainsi que les voyages d'affaires ne sont pas concernés, mais des contrôles peuvent être effectués. "Ces restrictions visent à protéger notre liberté", a déclaré le chef de cabinet du Premier ministre, évoquant un éventuel retour au confinement levé en mai. Les frontières avaient également été rouvertes pour les voyageurs en provenance des Etats membres de l'Union européenne et des pays voisins. L'épidémie due au coronavirus a fait 595 morts en Hongrie et 4.234 cas y ont été diagnostiqués. (Krisztina Than, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.