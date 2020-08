Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouvelle étape du déconfinement en Algérie Reuters • 31/08/2020 à 23:22









ALGER, 31 août (Reuters) - Les autorités algériennes ont annoncé lundi un nouvel assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie due au coronavirus, qui prévoit notamment la réouverture de musées et de bibliothèques à compter de mardi. Les crèches pourront également rouvrir à 50% de leurs capacités. Le gouvernement a par ailleurs annoncé la fin du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et à celles qui élèvent des enfants âgés de moins de 14 ans, ainsi que le maintien de l'interdiction de tout type de rassemblement familial. Certaines entreprises avaient déjà été autorisées à reprendre leurs activités. Mosquées, zones de loisirs et plages ont été également été rouvertes. Selon les chiffres officiels, l'épidémie de COVID-19 a fait 1.510 morts pour 44.494 cas en Algérie. (Hamid Ould Ahmed, version française Jean-Philippe Lefief)

