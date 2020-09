Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouveau record de cas enregistrés en Ukraine en 24h Reuters • 26/09/2020 à 09:46









KIEV, 26 septembre (Reuters) - L'Ukraine a enregistré un nombre record de 3.833 cas d'infections au nouveau coronavirus en 24 heures, a annoncé samedi le conseil de sécurité nationale. Le précédent record quotidien, annoncé le 17 septembre, s'établissait à 3.584 cas. Le décompte quotidien des infections au nouveau coronavirus en Ukraine est passé en septembre au-dessus de 3.000, poussant le gouvernement à prolonger les mesures de confinement mises en place dans le pays jusqu'à fin octobre. Le conseil de sécurité nationale a précisé qu'un total de 195.504 cas avaient été enregistrés en Ukraine au 26 septembre, avec 3.903 décès et 86.873 personnes en convalescence. (Natalia Zinets, version française Benjamin Mallet)

