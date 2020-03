Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Natixis renonce à proposer un dividende pour 2019 Reuters • 31/03/2020 à 18:14









31 mars (Reuters) - Natixis SA CNAT.PA a annoncé mardi dans un communiqué, dans le contexte de la pandémie de coronavirus : * RENONCER À PROPOSER UN DIVIDENDE AU TITRE DE 2019 * LA DÉCISION DE RENONCER À CE DIVIDENDE DE €0,31 PAR ACTION A ÉTÉ PRISE MARDI PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION CONFORMÉMENT AUX RECOMMANDATIONS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE * LE DIVIDENDE PROVISIONNÉ AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 ET JUSQU'ALORS PRUDENTIELLEMENT DÉDUIT DES FONDS PROPRES CET1 DE NATIXIS SERA RELÂCHÉ * CELA AURA UN IMPACT POSITIF D'ENVIRON 100 POINTS DE BASE SUR LA SOLVABILITÉ DE NATIXIS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CNAT.PA

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -4.87%