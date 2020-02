Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Mort suspecte dans un hôtel de Beaune d'un touriste de Hong Kong Reuters • 26/02/2020 à 11:55









PARIS, 26 février (Reuters) - Un touriste originaire de Hong Kong est mort dans la nuit de mardi à mercredi dans un hôtel à Beaune (Côte d'Or) et les autorités cherchent à déterminer s'il a été victime du coronavirus apparu en décembre en Chine, a annoncé mercredi l'Autorité régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté. "Après le décès sans symptôme précurseur cette nuit dans un hôtel de Beaune, d'un touriste ressortissant de Hong Kong, des investigations sont en cours sous la conduite de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, pour lever toute suspicion d'un cas de coronavirus-COVID-19", a déclaré l'ARS, précisant que les résultats des prélèvements biologiques effectués sur la victime seraient connus dans la journée. Le groupe de 30 personnes dont faisait partie ce touriste, qui devait repartir mercredi matin vers Paris, a été retenu dans cet hôtel par mesure de précaution, a ajouté l'ARS. Les autres clients de l'hôtel, qui n'ont pas eu de contact avec le groupe, ont pu repartir, a-t-elle dit. Un deuxième décès en France dû à ce coronavirus a été annoncé mercredi matin par la direction générale de la santé. (Caroline Pailliez, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -2.39%