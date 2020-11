Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Moderna va demander ce lundi des autorisations de mise sur le marché aux USA et dans l'UE Reuters • 30/11/2020 à 13:02









LONDRES, 30 novembre (Reuters) - Moderna MRNA.O va déposer ce lundi aux Etats-Unis et en Europe des demandes d'autorisations de mise sur le marché pour son vaccin contre le COVID-19, sa formule ayant montré une efficacité à 94,1% dans les études cliniques de stade avancé. Ces études ont également démontré que le vaccin de Moderna avait évité dans 100% des cas étudiés le développement d'une forme grave de COVID-19. Ces résultats lui permettent d'espérer devenir le deuxième groupe pharmaceutique à obtenir une autorisation aux Etats-Unis après Pfizer PFE.N , qui a déposé sa demande la semaine dernière. (Julie Steenhuysen and Michael Erman; Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

Valeurs associées BIONTECH SP ADS NASDAQ +4.71% MODERNA NASDAQ +17.70% PFIZER NYSE +2.01%