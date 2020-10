Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Melbourne se déconfine après la deuxième vague de l'épidémie Reuters • 28/10/2020 à 01:53









SYDNEY, 28 octobre (Reuters) - Melbourne, la deuxième ville d'Australie, est sortie mardi du confinement strict dans lequel elle se trouvait depuis trois mois. Les restaurants et les cafés rouvriront mercredi et les restrictions relatives aux rassemblements privés ont été levées. Melbourne, ville australienne la plus touchée par l'épidémie de coronavirus, avait été reconfinée au début du mois de juillet après une deuxième vague de contaminations. L'Etat de Victoria, deuxième état le plus peuplé du pays, a recensé plus de 90% des 907 décès rapportés dans le pays. Seul deux morts y ont été enregistré dans les dernières vingt-quatre heures. (Renju Jose; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.