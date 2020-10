Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Madrid reconfinée apres plusieurs jours de querelles politiques Reuters • 02/10/2020 à 16:44









(Actualisé avec précisions) par Belén Carreño et Clara-Laeila Laudette MADRID, 2 octobre (Reuters) - Madrid sera vendredi soir la première capitale européenne à imposer un nouveau confinement, afin de ralentir la deuxième vague d'infections par le nouveau coronavirus. Les quelque 4,8 millions d'habitants de la capitale espagnole et de neuf villes voisines se verront interdire les déplacements non essentiels. Seuls ceux pour se rendre à son lieu de travail, à l'école, chez le médecin ou au supermarché seront autorisés. Les bars et les restaurants seront obligés de fermer à 23 heures, tandis que les salles de sport et les magasins devront réduire leurs capacités d'accueil. Le nouveau confinement ne sera pas aussi strict que celui de mars, mais l'annonce a suscité malgré tout la colère des habitants exaspérés par les querelles politiques entre le gouvernement conservateur régional et le gouvernement central, dirigé par les socialistes, sur les mesures à prendre afin d'enrayer la forte propagation du coronavirus dans la capitale espagnole. RECOURS EN JUSTICE Par la publication de ce décret, le gouvernement conservateur de la région se pliera à contrecœur aux ordres du gouvernement central interdisant les trajets non essentiels. "Nous sommes obligés d'appliquer ces mesures à partir d'aujourd'hui", a déclaré un haut-responsable du gouvernement de la Communauté de Madrid, Enrique Lopez, lors d'une conférence de presse. Il a également présenté ses excuses aux Madrilènes pour l'incertitude des derniers jours tout en rejetant la faute sur le gouvernement central. La présidente régionale, la conservatrice Isabel Díaz Ayuso, s'est fermement opposée au confinement et va saisir la justice afin de lever les restrictions en raison des inquiétudes sur l'impact qu'un confinement plus large aurait sur l'économie. Avec 859 cases de coronavirus pour 100.000 personnes, selon l'Organisation mondiale de la santé, la région madrilène est désormais le premier foyer de coronavirus en Europe, ce qui a poussé l'exécutif central, soutenu par d'autres régions du pays, à intervenir après une âpre dispute avec les autorités locales. L'Espagne a enregistré 778.607 cas de contaminations et près de 32.000 décès depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès quotidiens est proche de son plus haut niveau depuis début mai, mais reste toutefois bien inférieur au record de près de 900 enregistré fin mars. (Belén Carreño, version française Diana Mandiá et Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)

