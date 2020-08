Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Londres travaille avec des aéroports sur des tests pour raccourcir les quarantaines Reuters • 19/08/2020 à 10:17









LONDRES, 19 août (Reuters) - Le gouvernement britannique travaille avec plusieurs aéroports, dont la plate-forme londonienne d'Heathrow, sur un projet visant à s'appuyer sur les tests de dépistage du nouveau coronavirus pour raccourcir la durée de la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant de certains pays, a déclaré mercredi le ministre de la Santé Matt Hancock. "Nous travaillons avec Heathrow et d'autres aéroports sur ce projet", a-t-il dit sur Sky News, en précisant que la tâche n'était pas aisée en raison de la période d'incubation. "Le défi est de parvenir à réaliser ces tests de sorte que nous puissions avoir des résultats suffisamment solides pour lever la quarantaine", a expliqué Matt Hancock. (Sarah Young et Kate Holton ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.