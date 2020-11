Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Londres réfléchit à un assouplissement des restrictions pour Noël Reuters • 20/11/2020 à 11:01









LONDRES, 20 novembre (Reuters) - Certains signes montrent que le confinement a permis de réduire les cas de contamination au coronavirus en Grande-Bretagne, a déclaré vendredi le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, ouvrant la voie à un possible assouplissement des mesures de restrictions pendant les fêtes de fin d'année. Début novembre, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est résolu à reconfiner l'ensemble de l'Angleterre pour tenter d'enrayer la deuxième vague de l'épidémie de COVID-19, qui menaçait de submerger les services de santé du pays. "Les signes sont encourageants, ils montrent que le nombre de cas commence à diminuer et que le reconfinement que nous avons mis en place fonctionne", a déclaré Matt Hancock à la chaîne de télévision Sky News. Il a ajouté que le gouvernement britannique réfléchissait en ce moment avec les autorités de l'Ecosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord à de nouvelles mesures conçues spécialement pour Noël qui concerneraient tout le Royaume-Uni. Le reconfinement, entré en vigueur le 5 novembre, doit théoriquement prendre fin le 2 décembre, mais le gouvernement n'a pas exclu qu'il puisse être prolongé si cela s'avérait nécessaire. "Bien sûr, ce ne sera pas comme un Noël comme les autres, il faudra mettre en place des règles ... mais nous espérons qu'elles permettront aux gens de célébrer un Noël tant attendu aussi normal que possible", a indiqué Matt Hancock. (Alistair Smout, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

