Coronavirus-Londres n'hésitera pas à allonger sa liste de quarantaines-Sunak

LONDRES, 7 août (Reuters) - La Grande-Bretagne n'hésitera pas à allonger sa liste des pays dont les voyageurs devront se soumettre à une quarantaine en arrivant sur son territoire, alors que de nombreux pays connaissent une recrudescence du nombre de contaminations par le nouveau coronavirus, a déclaré vendredi le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak. "Si nous devons prendre des mesures comme nous l'avons fait soudainement, évidemment nous n'hésiterons pas", a-t-il déclaré à Sky News, alors qu'il était interrogé sur l'éventualité que la France soit inscrite sur cette liste, où figure déjà l'Espagne. Le gouvernement britannique a annoncé jeudi soir que les voyageurs en provenance de Belgique, d'Andorre et des Bahamas devraient se soumettre à une période d'isolement de 14 jours. (Sarah Young, version française Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)

