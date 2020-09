Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Londres incite les Britanniques à revenir au bureau Reuters • 01/09/2020 à 17:12









LONDRES, 1er septembre (Reuters) - Le gouvernement de Boris Johnson compte inciter les Britanniques à revenir sur leur lieu de travail via une campagne de communication destinée à rassurer sur les risques liés au nouveau coronavirus. Une étude a montré que seulement 17% des employés dans les villes britanniques étaient revenus sur leur lieu de travail début août et Carolyn Fairbairn, directrice générale de l'une des principales organisations patronales britanniques, la CBI, a déclaré la semaine dernière que les grands centres-villes ressemblaient à des villes fantômes. Le gouvernement espère que la réouverture des écoles, qui a commencé cette semaine en Angleterre, permettra aux parents de retourner sur leur lieu de travail, après avoir travaillé à domicile depuis mars pour nombre d'entre eux. Un porte-parole a déclaré que la campagne gouvernementale serait axée sur la sécurité sanitaire au travail et qu'elle devrait être lancée cette semaine. Le Premier ministre, Boris Johnson, a déclaré que le gouvernement allait tout faire pour contrôler la propagation du virus et les hausses des cas de contamination qui en résulteraient. La Grande-Bretagne, un des derniers pays européens à mettre en place des mesures de confinement, a enregistré le plus grand nombre de décès liés au coronavirus en Europe. Boris Johnson a encouragé le mois dernier les salariés travaillant chez eux à retourner au bureau pour aider l'économie à se relever d'une contraction de 20% au deuxième trimestre. (Andy Bruce, version française Laura Marchioro)

