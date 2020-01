Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les usines PSA de Wuhan fermées jusqu'au 14 février Reuters • 31/01/2020 à 13:07









PARIS, 31 janvier (Reuters) - PSA PEUP.PA prolongera jusqu'au 14 février la fermeture de ses usines de véhicules de Wuhan, en Chine, conformément aux consignes des autorités de la province chinoise du Hubei pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a dit vendredi à Reuters une porte-parole du constructeur automobile français. Les trois sites d'assemblage de PSA à Wuhan devaient théoriquement rouvrir lundi prochain, le 3 février, après les vacances du Nouvel an chinois. Les équipementiers Valeo VLOF.PA et Novares ont annoncé eux aussi vendredi prolonger de dix jours la fermeture de leurs sites de production, R&D et techniques de Wuhan. Dans un e-mail à Reuters, le PDG de Novares Pierre Boulet a dit s'attendre à ce que les perturbations dans la production chinoise se fassent sentir au moins un mois encore après la reprise de l'activité. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

