Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les USA retiennent 5 candidats vaccins, pas Sanofi-NYT Reuters • 03/06/2020 à 20:01









(Actualisé avec les candidats non retenus, selon le NYT, précisions) 3 juin (Reuters) - L'administration américaine a retenu cinq candidats vaccins contre le nouveau coronavirus dans le cadre de sa sélection finale, écrit mercredi le New York Times. Selon le quotidien, les finalistes sont Moderna MRNA.O , l'université d'Oxford associée à Astrazeneca AZN.L , Johnson & Johnson JNJ.N , Merck MRK.N et Pfizer PFE.N . Parmi les autres candidats, le groupe français Sanofi SASY.PA ainsi que les biotechs américaines Novavax Inc NVAX.O et Inovio Pharmaceuticals INO.O n'auraient pas été sélectionnés, selon le NYT. L'annonce officielle par la Maison blanche des candidats vaccins retenus devrait intervenir au cours des prochaines semaines, ajoute le quotidien, qui cite des sources officielles. Le département américain de la Santé et la Maison blanche n'ont pas réagi dans l'immédiat à cette information. Aucun vaccin contre le COVID-19 n'a été pour le moment officiellement autorisé. (Ankur Banerjee à Bangalore, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.34% ASTRAZENECA LSE +1.31% INOVIO PHARMACTC NASDAQ -13.32% JOHNSON&JOHNSON NYSE +0.32% MERCK NYSE +1.50% MODERNA NASDAQ +0.03% NOVAVAX NASDAQ -10.86% PFIZER NYSE -0.03%