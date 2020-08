Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les USA ont commandé des doses du potentiel vaccin de Moderna Reuters • 12/08/2020 à 01:22









(Actualisé tout du long avec précisions) WASHINGTON, 12 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont conclu un accord d'environ 1,5 milliard de dollars avec Moderna MRNA.O pour obtenir 100 millions de doses du potentiel vaccin du laboratoire américain contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, ont annoncé mardi l'entreprise et la Maison blanche. Moderna a annoncé le mois dernier avoir entamé l'ultime phase d'essai de son vaccin potentiel, le mRNA-1273. Ces tests devraient concerner quelque 30.000 participants et être terminés en septembre. Le laboratoire compte parmi les groupes ayant bénéficié de l'aide financière de l'administration fédérale américaine dans le cadre du programme "Operation Warp Speed" ("opération vitesse de la lumière") ayant pour but de doter les Etats-Unis d'un vaccin avant la fin de l'année. L'accord financier entre Moderna et l'administration Trump vaut seulement si le laboratoire répond à un calendrier spécifique pour les livraisons de doses de l'éventuel vaccin. Washington avait déjà scellé au préalable des accords similaires pour les candidats vaccins de Sanofi et GSK, et de Johnson & Johnson. Au total, ces accords pourraient permettre aux Etats-Unis de disposer de plus de 500 millions de doses dans un premier temps, en considérant que les vaccins de ces différents laboratoires s'avèrent efficaces et obtiennent l'aval du régulateur. D'autres pays, dont le Japon, le Royaume-Uni et le Canada, ont effectué des pré-commandes similaires auprès de laboratoires. (Jeff Mason et Carl O'Donnell; version française Jean Terzian)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -4.74%