Coronavirus-Les USA déclarent l'état d'urgence sanitaire

(Eléments supplémentaires) 1er février (Reuters) - Les Etats-Unis ont déclaré vendredi l'état d'urgence sanitaire et annoncé qu'ils refusaient l'entrée sur leur territoire aux ressortissants étrangers s'étant rendus en Chine, une mesure extraordinaire décidée alors que l'administration Trump répète que le risque posé par le virus est faible pour les Américains. Par ailleurs, a annoncé un représentant des services sanitaires lors d'un point de presse à la Maison blanche, tous les ressortissants américains ayant voyagé au cours des deux semaines écoulée dans la province chinoise du Hubei, foyer de l'épidémie, seront placés à l'isolement pendant 14 jours - soit la période d'incubation, selon des représentants. Washington emboîte ainsi le pas de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a qualifié jeudi d'urgence de santé publique de portée internationale l'épidémie du virus 2019-nCoV. Les Etats-Unis sont parmi les quatre pays dans lesquels des cas de transmission du virus 2019-nCoV ont été signalés, d'après l'OMS. Un septième cas de contamination au coronavirus a été confirmé dans le pays vendredi, en Californie. Le département d'Etat américain a demandé jeudi à ses ressortissants de ne pas se rendre en Chine à cause de l'épidémie. Les trois principales compagnies aériennes américaines, United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N et American Airlines AAL.O ont annoncé vendredi la suspension de leurs liaisons vers la Chine continentale. Elles avaient déjà réduit le nombre de vols du fait d'un déclin de la demande provoqué par les craintes autour de l'épidémie. A Pékin, les autorités sanitaires chinoises ont indiqué que le dernier bilan du coronavirus, arrêté au soir du 31 janvier, était de 259 morts et de 11.791 cas de contamination dans le pays. (Gabriella Borter et Steve Gorman; version française Jean Terzian)

