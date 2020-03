Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les travaux de maintenance suspendus à la raffinerie Total de Feyzin-sources Reuters • 19/03/2020 à 19:10









PARIS, 19 mars (Reuters) - Les travaux de maintenance ont été suspendus à la raffinerie Total TOTF.PA de Feyzin (Rhône) en raison des mesures de confinement mises en oeuvre pour enrayer l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris de sources proches du groupe. (Bate Felix, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +11.11%