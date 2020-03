Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les résultats d'Eiffage "inévitablement en baisse" Reuters • 24/03/2020 à 08:53









CORONAVIRUS: LES RÉSULTATS D'EIFFAGE "INÉVITABLEMENT EN BAISSE" PARIS (Reuters) - Les résultats d'Eiffage pour 2020, initialement prévus en progression, seront "inévitablement en baisse" du fait de la crise sanitaire due au coronavirus, avertit mardi le groupe dans un communiqué. "L'ampleur dépendra de la durée des mesures de confinement en place dans les pays d'intervention du Groupe, de leur évolution ainsi que des restrictions éventuelles qui s'en suivront, en fonction de l'état sanitaire des pays concernés", dit-il. Eiffage assure toutefois disposer "d'une structure financière solide, tant au niveau d'Eiffage S.A. (et de ses filiales Travaux), non notée, que de ses entités concessionnaires dont la plus importante est APRR". "Eiffage S.A. et ses filiales Travaux disposaient au 31 décembre 2019 d'une liquidité de 4,6 milliards d'euros composée de 2,6 milliards d'euros de disponibilités et d'une ligne de crédit bancaire, sans covenant financier et non tirée, portée de 1 à 2 milliards d'euros en mai 2019 pour 5 ans avec deux extensions possibles d'une année", précise-t-il. (Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +8.57%