Coronavirus-Les restrictions prolongées dans certaines parties du Grand Manchester

par Estelle Shirbon LONDRES, 2 septembre (Reuters) - Le gouvernement britannique a prolongé mercredi les dispositions de lutte contre la propagation du coronavirus en vigueur dans certaines parties de la région du Grand Manchester, dans le nord de l'Angleterre, au moment-même où elles devaient être levées. Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a annoncé que les mesures de distanciation sociale resteraient en vigueur dans les districts de Bolton et de Trafford, alors qu'il avait déclaré le 28 août qu'elles seraient levées le 2 septembre. Les restrictions, qui sont en place dans le Grand Manchester depuis le 30 juillet, interdisent aux habitants des zones où elles s'appliquent de rencontrer d'autres personnes que celles qui vivent à leur domicile, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. La décision initiale du gouvernement annoncée le 28 août de lever les restrictions à Trafford avait été prise contre la volonté des autorités locales (Estelle Shirbon, version française Dagmarah Mackos)

