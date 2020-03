Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Pays-Bas prolongent la fermeture des écoles et restaurants Reuters • 31/03/2020 à 20:46









AMSTERDAM, 31 mars (Reuters) - Les Pays-Bas ont prolongé mardi la fermeture des écoles, restaurants et salles de sport jusqu'au 28 avril au moins, dans le cadre de leurs mesures de confinement destinées à lutter contre la propagation du coronavirus. "Même après le 28 avril, il faudra un moment avant que nous revenions à la normale, ne faites pas de projets pour les congés de mai", a prévenu le Premier ministre Mark Rutte lors d'une conférence de presse à La Haye. Le gouvernement néerlandais avait dans un premier temps ordonné la fermeture des écoles le 15 mars, ce jusqu'au 6 avril. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits dans le pays jusqu'au 1er juin. L'épidémie de coronavirus aux Pays-Bas a fait 1.039 morts pour 12.595 cas, selon le dernier bilan fourni mardi par les autorités sanitaires. (Anthony Deutsch, version française Jean-Stéphane Brosse)

