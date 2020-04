Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les nouvelles contaminations en Chine au plus haut depuis début mars Reuters • 13/04/2020 à 08:51









PEKIN, 13 avril (Reuters) - La Chine a enregistré au cours des dernières 24 heures 108 cas supplémentaires de contamination au coronavirus, un chiffre qui marque une accélération par rapport à la veille, rapporte lundi la Commission nationale de la santé. Le bilan communiqué dimanche faisait état de 99 nouveaux cas. La Chine n'avait plus comptabilisé autant de nouvelles infections depuis le 5 mars, quand le bilan faisait état de 143 contaminations supplémentaires en 24 heures. La Commission nationale de la santé précise lundi que 98 de ces nouveaux cas sont "importés", un niveau qui n'avait encore jamais été atteint. La situation est particulièrement préoccupante dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est du pays, à la frontière russe, où 49 ressortissants chinois rentrés de Russie ont été testés positifs au SARS-CoV-2 ces dernières 24 heures. La Chine, où ce nouveau coronavirus est apparu en décembre avant de se propager sur la quasi-totalité de la surface du globe, redoute qu'un nombre important de cas importés ne déclenche une deuxième vague épidémique. VOIR AUSSI La Chine peine à contenir le coronavirus à la frontière russe (Se Young Lee et Lusha Zhang version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.