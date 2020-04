Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les ministres de la Santé du G20 travaillent sur une réponse commune Reuters • 19/04/2020 à 20:45









RIYAD, 19 avril (Reuters) - Les ministres de la Santé des pays du G20 ont tenu dimanche une réunion virtuelle pour travailler sur une réponse commune à la pandémie du nouveau coronavirus et publieront une déclaration, a déclaré le G20. Le G20 a indiqué qu'une conférence de presse elle aussi virtuelle initialement prévue avait été annulée dans la mesure où le ministre de la Santé de l'Arabie saoudite, pays qui préside actuellement le G20, devait assister à "une réunion urgente du groupe de travail COVID-19" dans son pays. "Nous reconnaissons qu'il y a quelques sujets de débat et nous sommes heureux de les aborder dans les futurs groupes de travail sur la santé", a déclaré le ministre saoudien de la Santé Tawfiq Al-Rabiah dans son discours d'ouverture de la réunion, selon une vidéo fournie aux médias. Il a déclaré que les actions urgentes comprenaient la nécessité de collaboration et d'engagement des organisations mondiales pour des réponses coordonnées à la nouvelle pandémie de coronavirus, en mettant l'accent sur le soutien aux pays dans le besoin et en investissant dans la recherche et la découverte pour produire des technologies, des outils, des vaccins et des thérapies. Le ministre saoudien a également évoqué la création d'un groupe de travail mondial pour répondre aux pandémies, d'un pôle d'innovation pour le partage des connaissances et d'un groupe de chefs de file en matière de sécurité des patients pour fournir des plates-formes partagées visant à réduire les risques pour la sécurité des patients. Des dirigeants espagnol, singapourien, jordanien et suisse ont été invités à assister à la réunion de dimanche, ainsi que des organisations internationales et régionales, notamment l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale, selon un communiqué antérieur du G20. (Dahlia Nehme, Marwa Rashad et Ghaida Ghantous, version française Matthieu Protard)

