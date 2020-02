Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Les Iraniens priés de rester chez eux, un ministre contaminé Reuters • 25/02/2020 à 13:34









(Actualisé avec contamination du ministre adjoint de la Santé) DUBAI, 25 février (Reuters) - L'Iran a recommandé mardi à ses habitants de rester confinés chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus, dont le bilan s'est alourdi à 16 morts et 95 personnes contaminées, notamment le vice-ministre de la Santé Iraj Harirchi. "Il est plus sûr pour les gens de rester chez soi", a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé, Kianoush Jahanpour, à la télévision publique. "Parmi ceux soupçonnés d'être infectés par le virus, 35 ont été confirmés et deux sont morts de l'infection par le coronavirus", a-t-il ajouté, évoquant un bilan total de 95 personnes contaminées dans le pays. Avec ces deux morts supplémentaires annoncés mardi, la République islamique affiche, derrière la Chine, le bilan le plus lourd en termes de décès dus à l'épidémie de Covid-19. "Il s'agit d'un visiteur non désiré et de mauvais augure. Si Dieu le veut, nous surmonterons (...) ce virus", a dit le président iranien Hassan Rohani dans une allocution télévisée. L'Iran n'a pas précisé le nombre de personnes qu'il a placées en quarantaine. L'agence semi-officielle Mehr a fait état de 320 hospitalisations. (Parisa Hafezi et Babak Dehghanpisheh, version française Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)

