Coronavirus-Les hospitalisations à un niveau record aux USA

CHICAGO, 15 juin (Reuters) - Les Etats-Unis ont enregistré un rebond des nouveaux cas coronavirus, le nombre d'hospitalisations atteignant un niveau record dans une grande partie du pays, en particulier en Floride et au Texas. L'Alabama a fait état dimanche d'un nombre record de nouveaux cas pour la quatrième journée consécutive. D'autres états américains, tels que l'Alaska, l'Arizona, l'Arkansas, la Californie, la Floride, la Caroline du Nord, l'Oklahoma et la Caroline du Sud ont également enregistré un nombre record des nouveaux cas au cours des trois derniers jours, selon un décompte réalisé par Reuters. Des nombreuses autorités sanitaires attribuent en partie ce pic aux rassemblements qui ont eu lieu fin mai pendant le week-end du "Memorial Day". Aux Etats-Unis, un total de 25.000 nouveaux cas ont été comptabilisés samedi, le bilan le plus élevé pour un samedi depuis le 2 mai, en raison notamment d'une hausse du nombre de personnes testées. Mais les autorités sanitaires s'inquiètent davantage à cause du nombre record de patients admis à l'hôpital - un chiffre qui n'est pas affecté par l'augmentation des tests. L'Arkansas, la Caroline du Nord, le Texas et l'Utah ont tous fait état d'un nombre record de patients admis à l'hôpital samedi. En Caroline du Sud, 69% à 77% des lits d'hôpitaux sont occupés. (Lisa Shumaker à Chicago, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

