Coronavirus-Les habitants de Wuhan doivent privilégier le confinement-représentant

WUHAN, Chine, 3 avril (Reuters) - Les habitants de la ville chinoise de Wuhan, berceau de l'épidémie de coronavirus qui y est apparue en décembre dernier, doivent adopter des mesures de protection renforcées et éviter de quitter leur domicile si cela n'est pas nécessaire, a déclaré le représentant local du Parti communiste chinois (PCC). Cité dans un communiqué publié par le gouvernement municipal de Wuhan, Wang Zhonglin a dit que le risque d'un rebond de l'épidémie demeurait élevé du fait de dangers internes et externes, et a souligné que la ville devait continuer de maintenir des mesures de prévention et de contrôle. (Brenda Goh; version française Jean Terzian)

